Всеобщее лекарственное страхование станет возможным лишь после 2024 года

Пока у государства нет ресурсов на всеобщее лекарственное страхование, поэтому к этому вопросу можно вернуться после завершения реализации нацпроектов, то есть в 2024 г. Так считают авторы доклада «Основные направления развития системы здравоохранения России: тренды, развилки, сценарии», представленного на Гайдаровском форуме.

Один из соавторов доклада директор Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ, заместитель директора по науке Института соци- ального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров рассказал, что отсрочка реализации проекта вовсе не означает, что о нем не надо думать уже сейчас.

До появления ресурсов следует проработать все детали, внедрить несколько пилотных проектов, чтобы к указанному сроку у нас уже были готовые модели. «Мы предлагаем проработать конкретные решения: речь идет только о рецептурных лекарствах, входящих в Перечень ЖНВЛП, по референтным ценам, в форме частичного возмещения. И целый ряд других деталей нужно проработать, которые бы позволили нам эту систему внедрить, но при этом не разорить бюджет. Нам надо апробировать это: идти либо по отдельным болезням в целом по стране, либо по отдельным субъектам, либо сочетать тот и другой подход», – отметил он.

По его словам, лекарственное страхование – вопрос многоаспектный, включает борьбу с бедностью, приверженность к лечению, снижение смертности. Сегодня ситуация такова, что часть населения из-за необходимости приобретать лекарства оказывается ниже черты бедности.

Елена Калиновская

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