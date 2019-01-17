Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга возглавил Дмитрий Лисовец

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжения о назначении новых председателей городских комитетов.

В частности, председателем Комитета по здравоохранению города назначен Дмитрий Геннадьевич Лисовец.

С начала октября 2017 г. по настоящее время эту должность занимал Михаил Дубина, известный российский ученый, специалист в области молекулярно-генетических технологий и нанотехнологий, применяемых в физиологии и медицине, академик РАН с 2016 г.

Новый глава Комитета Дмитрий Лисовец родился в г. Кизляре Дагестанской АССР в 1972 г. Окончил Военно-медицинскую ордена Ленина Краснознаменную академию им. С.М. Кирова по специальности «Лечебное дело». В 1996-1997 гг. обучался в интернатуре по специальности «терапия». В 1997-2000 гг. проходил службу в Северо-Кавказском военном округе.

В 2000 г. поступил и в 2003 г. окончил адъюнктуру в Военно-медицинской академии. С 2005 по 2006 г. преподавал на кафедре военно-полевой терапии Военно-медицинской академии.

С 2006 г. по настоящее время трудился в Санкт-Петербургском ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» в должности заместителя главного врача.

Дмитрий Лисовец – кандидат медицинских наук, подполковник медицинской службы запаса, ветеран боевых действий. В 2018 г. награжден грамотой Минздрава РФ.

Фото: www.gb40.ru

Елена Сидорова

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