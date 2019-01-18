FDA одобряет первый дженерик Sabril

Американский регулятор продолжает фокусироваться на одобрении дженериков в сегментах с низкой конкуренцией: одобрен разработанный компанией Teva («Тева») дженерик Sabril (vigabatrin), который становится первой дженериковой версией данного препарата, сообщает In-Pharma Technologist.

В заявлении руководителя FDA Скотта Готтлиба говорится, что решение агентства уделять первостепенное внимание одобрению дженериков, которые могли бы составить конкуренцию оригинальным препаратам, обращающимся в низкоконкурентных сегментах, является частью усилий по поддержке доступа пациентов к лекарственной помощи и снижению цен на препараты.

В 2018 г. FDA начало публиковать перечень запросов разработчиков дженериковых препаратов, которые просили содействия в получении образцов от производителей оригинальных препаратов, включая образцы Sabril.

В агентстве отметили, что производители брендов потенциально препятствовали доступу дженериковых компаний к образцам оригинальных препаратов, распространяемых в рамках программ ограниченной дистрибуции.

Таблетки дженерика vigabatrin, разработанного Teva, предназначены для лечения парциальных припадков.

Татьяна Кублицкая

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