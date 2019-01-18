Минздрав не поддержит идею о продаже лекарств в почтовых отделениях

Минздрав России готов поддержать доставку лекарственных препаратов почтой, но не продажу лекарств в почтовых отделениях. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

Ранее сообщалось, что губернатор Мурманской области Марина Ковтун подготовила обращение к главе Минздрава России Веронике Скворцовой и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову с просьбой организовать продажу лекарств в отделениях «Почты России», так как во многих населенных пунктах региона не хватает аптек.

«Продажа на почте – нет, использование услуг по доставке почтальоном лекарственных препаратов – да, то есть мы готовы поддержать», – сказала г-жа Максимкина.

Она отметила, что любая продажа лекарственного препарата требует соблюдения надлежащей аптечной практики, а также «наличия специалистов, которые могут дать консультацию по лекарственным препаратам».

«Дополнительные места отпуска лекарств в таких территориях у нас предусмотрены. Лицензию на фармдеятельность могут получить медицинские организации или ФАП в субъекте с низкой плотностью населения», – уточнила она.

Источник: ТАСС

Фото: Игорь Чунусов

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