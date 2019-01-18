Novartis намерена препятствовать выходу российских дженериков Гилении

Швейцарская фармкомпания Novartis пытается препятствовать выходу зарубежных, а теперь и отечественных, дженериков Гилении (финголимод). Компания подала иск в Арбитражный суд Москвы к фармдистрибьютору «Медипал-онко» с требованием пресечь действия, нарушающие ее эксклюзивные права на препарат. Патент компании на изобретение истек в 2015 году, однако производителю оригинального препарата удалось продлить патент на режим дозирования до 2027 года.

Дистрибьютор «Медипал-онко» поставляет препараты финголимода по заказу Минздрава РФ. Среди них сразу два отечественных аналога – Несклер «БиоИнтегратора» и Модена производства «Фармасинтеза». Помимо них, аналоги в России зарегистрировали «Биокад» и «Натива».

Заявление, поданное 21 декабря 2018 года, осталось без движения, так как Novartis не подтвердил уплату госпошлины. В материалах дела не уточняется предмет спора.

Патент на оригинальный препарат Novartis истек в 2019 году, но производителю удалось продлить его на определенную дозировку, пишет «Коммерсантъ».

Оригинальный препарат и дженерики финголимода зарегистрированы и выпускаются в единственной дозировке 0,5 мг. «Поскольку любой потенциальный непатентованный продукт может нарушать патент на режим дозирования, действие которого утверждено патентным ведомством США, Novartis настаивает на его соблюдении», – заявил Эрик Альтофф, представитель Novartis Bloomberg, в июле 2018 года.

Тогда компании удалось продлить патентную защиту режима дозирования до 2027 года в американском патентном ведомстве, после чего Novartis подала в суд на несколько производителей дженериков в США, в том числе Mylan, Sun и Teva.

Аналогичные попытки Teva продлить действие патента, сославшись на режим дозирования, не увенчались успехом: компания потеряла эксклюзивные права на свой блокбастер Копаксон (глатирамера ацетата).

Novartis – швейцарская фармкомпания со штаб-квартирой в Базеле. Гилениа – один из наиболее востребованных в мире продуктов, принесший компании $3,1 млрд прибыли в 2017 году. В выручка компании за 2017 год составила $49,1 млрд, чистая прибыль – $7,7 млрд.

«Медипал-онко» – российский фармдистрибьютор, один из крупных поставщиков федеральных программ. В 2017 году компания заняла седьмое место в рейтинге Vademecum поставщиков «7 нозологий», заработав на этом 1,8 млрд рублей. Компания также вошла в рейтинг поставщиков онкопрепаратов, заняв в нем четвертое место, поставив препараты на 1 млрд рублей. Выручка компании в 2018 году составила 10,3 млрд рублей, чистая прибыль – 210 млн рублей.

Источник: Коммерсантъ

vademec