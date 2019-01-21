Эксперт: Россия не первая страна, где государство пытается регулировать взаимоотношения аптек и производителей

Мнения представителей фармрынка об инициативе депутатов Госдумы разработать законопроект для совершенствования правового регулирования взаимоотношений между аптечными сетями и производителями совместно с Правительством РФ разошлись.

Напомним, руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов направил письмо Президенту РФ Владимиру Путину, в котором подчеркнул, что депутаты фракции «Единая Россия» готовы разработать законопроект для совершенствования правового регулирования взаимоотношений между аптечными сетями и производителями совместно с Правительством РФ.

В разговоре с «ФВ» генеральный директор компании «Акрихин» Денис Четвериков отметил: «Предложение «Единой России» звучит логично, однако вызывает сомнения эффективность такого регулирования сверху. Россия не первая страна, где государство пытается регулировать взаимоотношения аптек и производителей. Так, в Европе ограничения или запреты на предоставление бонусов аптекам на рецептурный ассортимент обходят через повышение бонусов на безрецептурные препараты, субсидируя таким образом из безрецептурного бизнеса рецептурный бизнес».

В свою очередь, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов подчеркнул, что проблема вымывания дешёвого ассортимента, в том числе продукции российского производства является прямым следствием действующей в стране практики регулирования наценок на продукцию Перечня ЖНВЛП.

«Вся ее логика сейчас настроена так, что продажа дешевых ЛП никому в товаропроводящей цепочке невыгодна», –подчеркнул он.

Эксперт отметил, что факт требования бонусов аптечными сетями, а они сейчас формируют основную часть прибыли аптек, лежит в совершенно иной плоскости и никакого отношения к дискриминации российской продукции не имеет.

«Условия аптечные сети всем выставляют одинаковые, и эти условия – предмет переговоров сети и производителя. К тому же, учитывая, что у нас в стране сейчас порядка 1,8 тыс. аптечных сетей, абсолютное большинство из которых представлено несколькими юридическими лицами, а в ряде случаев доказать аффилированность этих юрлиц просто невозможно, становится просто не понятно, как предполагается контролировать выполнение этого ограничения. Фактически в текущем виде инициатива будет способствовать уходу этого рынка в тень. Одно юрлицо будет собирать прибыль, остальные будут генерировать убытки», – добавил он.

Оксана Баранова

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