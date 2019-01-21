В Китае запущена пилотная программа «групповых закупок» для снижения цен на лекарства

Китай объявил о запуске пилотной программы по закупке медикаментов в 11 крупных городах с целью снижения цен на лекарства и уменьшения нагрузки на пациентов.

Детали программы были опубликованы Пресс-канцелярией Госсовета КНР.

Программа предусматривает реформу действующей системы централизованных закупок и обязывает государственные больницы в пилотных городах закупать отдельные медикаменты на 60-70 проц от годовой потребности, чтобы понизить цены.

Ранее, как правило, определялась только цена, но не оговаривалось количество.

Целями пилотной программы являются снижение цен на медикаменты, сокращение расходов на лекарства для пациентов и операционных издержек для предприятий, а также улучшение «экологии» в китайской фармацевтической промышленности.

11 пилотных городов, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь, составляют около одной трети фармацевтического рынка Китая.

Согласно данным Государственного управления медицинского обеспечения КНР, программа уже позволила снизить цены в среднем на 52 проц на 25 непатентованных лекарственных препаратов.

news.cn