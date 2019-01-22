Южнокорейская фармкомпания заинтересована в строительстве завода в Тюмени

Представители Тюменской области и корейской компании Chong Kun Dang подписали в Сеуле протокол по итогам обсуждения проекта строительства фармацевтического завода в областной столице.

Фармацевтическая компания Chong Kun Dang, крупнейшая в Корее и социально ответственная. Заместитель губернатора Тюменского региона Лариса Теплоухова рассказала генеральному директору Чан-Хан Ри о возможностях строительства фармзавода.

«Мы предлагаем три площадки: в индустриальном парке с арендой чуть выше ста рублей за гектар, в Тюмени на территории действующего завода медоборудования, либо подбор площадки под требования инвестора, – сообщила замгубернатора. – Наиболее востребованы препараты для лечения сердечно-сосудистой патологии. В случае заинтересованности готовы рассмотреть детали и подписать протокол», – добавила она.

«Наша компания занимается производством и разработкой новых препаратов, нам интересна Россия и мы с вниманием рассмотрим предложение Тюменского региона, мы готовы инвестировать и принести с собой современные технологии. Завод сможет продавать продукцию и в России, и в других странах», – высказался руководитель фармкомпании.

Стороны пришли к согласию о необходимости поэтапной реализации проекта, договорились о визите представителей компании в Тюмень, чтобы посмотреть участки и обсудить детали плана.

gmpnews