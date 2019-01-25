Компания Scipher разработала тест для прогнозирования отсутствия ответа на лечение ингибиторами фактора некроза опухоли

Компания Scipher Medicine («Сайфер Медисин») объявила о положительных результатах ретроспективного клинического исследования (КИ) тест-системы Prism, применяемой для прогнозирования клинической ценности лечения; данные исследования свидетельствуют о возможности увеличить вдвое число пациентов, отвечающих на лечение основными зарегистрированными препаратами, сообщает In-Pharma Technologist.

Положительные результаты проведенного Scipher ретроспективного КИ являются первым шагом двухступенчатого проекта КИ для оценки тест-системы Prism – разработанного компанией анализа крови для прогнозирования пациентов, у которых не удастся достичь ответа на лечение ингибиторами фактора некроза опухоли, включая Humira (adalimumab), Enbrel (etanercept) и Remicade (infliximab).

Генеральный директор Scipher Medicine Алиф Салех говорит, что пациенты, у которых терапия не достигает целей, испытывают как финансовое, так и клиническое давление. В качестве примера он приводит препарат Humira, продажи которого, по его информации, составляют 20 млрд. долл. (17.4 млрд. евро) в год, но при этом 65% пациентов, которым назначают этот препарат, не отвечают на лечение. Г-н Салех также дает следующий комментарий: «Если этого удастся избежать, будет получена финансовая выгода, и пациенты сэкономят уйму денег».

В разработанной компанией Scipher платформе используются данные об РНК, полученные в результате анализа крови пациентов, для поиска «подписи заболевания». Г-н Салеф поясняет, что разработанный компанией тест определяет, какие белки задействуются при определенном заболевании, а на основании этих данных можно понять, существует ли препарат, таргетирующий именно эти белки. Он отмечает при этом, что очень часто пациентам назначают препараты, которые на самом деле не борются с причиной их заболевания.

Клиническое давление связано с отсутствием ответа пациента на лечение определенным препаратом. Тест-система Prism позволяет оценить, ответит ли пациент на лечение, и при необходимости найти альтернативные схемы лечения.

Используя данный тест, в компании Scipher выяснили, что в мировом масштабе лишь 10% пациентов отвечают на лечение назначенными им препаратами-бестселлерами.

В 2019 г. Scipher начнет проспективное, интервенционное, рандомизированное КИ в США для оценки полезности применения тест-системы Prism при ревматоидном артрите.

Татьяна Кублицкая

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