Минздрав опубликовал перечень медизделий для переоснащения сосудистых центров

В представленный Министерством здравоохранения РФ перечень включены 29 видов медизделий (МИ). На обновление оборудования могут рассчитывать региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, расположенные на базе медучреждений субъектов РФ.

В проекте перечня упомянуты ангиографические комплексы, магнитно-резонансные томографы от 1,5 Тл и компьютерные томографы от 16 до 64 срезов, включая КТ для ангиографии, операционные микроскопы и навигационные платформы, нейроэндоскопические стойки, передвижные УЗИ-аппараты для исследований сердца и сосудов, аппараты искусственной вентиляции легких, медицинские функциональные кровати и прикроватные кресла, электрические подъемники и средства для разгрузки, оборудование для кинезотерапии и различные тренажеры для восстановления мелкой моторики, мышечных сил, механотерапии рук и ног.

Общественное обсуждение документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, продлится до 6 февраля 2019 года.

Межбюджетные трансферты на модернизацию профильных медучреждений предоставляются по федеральной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Ранее Минздрав опубликовал правила распределения средств, рекомендовав регионам в ходе закупок отдавать предпочтение отечественным медизделиям «при эквивалентных технологических характеристиках».

Неделей ранее ведомство представило перечень медоборудования для переоснащения онкологических центров, в него вошли 147 единиц медизделий.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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