Johnson & Johnson обдумывает приобретение разработчика хирургического робототехнического оборудования Auris Health

В компании Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») обдумывают потенциальное приобретение Auris Health («Аурис Хелс») – специалиста в создании хирургического робототехнического оборудования – по цене с премией к текущей оценке стоимости последней, составляющей 2 млрд. долл., сообщает FierceBiotech со ссылкой на агентство Bloomberg.

Auris и J&J уже «пересекались» в прошлом: в частности, разработчик робототехники сотрудничал с Ethicon («Этикон») – подразделением фармгиганта.

В J&J нацелены на максимально широкий подход к решениям для цифрового здравоохранения применительно к хирургическому робототехническому оборудованию и планируют не только разработку более эффективных хирургических процедур, но и объединение их с данными, собранными в течение нескольких месяцев до и после операции. Это позволит лучше готовить пациентов к хирургическим вмешательствам и в дальнейшем отслеживать улучшения состояния их здоровья.

Илья Дугин

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