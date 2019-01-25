Администрация Ставрополя проиграла спор о взыскании убытков с фармзавода «Эском»

Верховный суд Российской Федерации отказался удовлетворить ходатайство администрации Ставрополя о восстановлении пропущенного процессуального срока подачи кассационной жалобы. Ранее суды отказались удовлетворить совместный иск краевого правительства и городской администрации к заводу инфузионных растворов «Эском» о расторжении инвестиционного соглашения и взыскании убытков.

Инвестиционное соглашение было составлено в конце 2011 г. Власти гарантировали подвести инженерную инфраструктуру к территории создаваемого фармацевтического кластера, а «Эском» – построить завод по выпуску антибиотиков. Поначалу все шло хорошо. Фармацевтический концерн приобрел земельный участок и стал ждать, когда власти выполнят свои обязательства. Но обещанного пришлось ждать три года, за которые экономическая обстановка в стране, регионе и в холдинге существенно изменилась. Инвестирование производства антибиотиков перестало быть приоритетом компании. В 2017 г. краевое правительство и городская администрации решили заставить «Эском» компенсировать затраты на инженерные коммуникации, профинансированные из бюджета: 917 млн руб. – в региональную казну и 13 млн руб. – в городскую.

Однако текст инвестиционного соглашения составлен таким образом, что у судов не было оснований для удовлетворения иска.

Закон дает два месяца на обжалование решения кассационной инстанции. Свое мнение по этому делу Арбитражный суд Северо-Кавказского округа огласил 16 октября 2018 года, а жалобу в Верховный суд РФ администрация Ставрополя подала 29 декабря 2018 года. И поскольку никаких уважительных причин задержки представлено не было, администрации отказали в восстановлении срока и рассмотрении жалобы.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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