Merck и Tencent объявляют о сотрудничестве в сфере сервисов интеллектуального цифрового здравоохранения в Китае

Ведущая научно-технологическая компания Merck («Мерк») заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с Tencent («Тенсент») – ведущим поставщиком Интернет-услуг с добавленной стоимостью; усилия партнеров будут сфокусированы в основном на повышении уровня знаний населения о заболеваниях и предоставлении более легкодоступных услуг здравоохранения посредством использования цифровых платформ в Китае, сообщает WorldPharmaNews.

Партнерство позволит извлечь максимальную выгоду из лидерства и опыта Merck в научной сфере и лидерства Tencent в сфере Интернет-технологий и искусственного интеллекта.

В рамках соглашения Merck и Tencent создадут сервисы интеллектуального цифрового здравоохранения и таким образом повысят уровень общих знаний о заболеваниях, улучшат понимание симптомов заболеваний и эффективных методов лечения. Пациенты также получат доступ к более доступным медицинским услугам с более выраженной интеллектуальной составляющей, что повысит эффективность лечения хронических заболеваний.

Приоритетные направления сотрудничества включат в себя все терапевтические области Merck в Китае, т.е. аллергические заболевания, бесплодие, диабет, нарушения функции щитовидной железы, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания (в частности, лечение метастатического рака толстой и прямой кишки).

В будущем компании расширят спектр сотрудничества и проведут совместные исследования в таких сферах, как инновационные модели предоставления медицинских услуг на основе искусственного интеллекта (A.I. doctors), что позволит обеспечить более широкие знания о заболеваниях и способах их лечения.

Татьяна Кублицкая

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