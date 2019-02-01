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В России зарегистрирована вакцина против вируса Эбола

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против вируса лихорадки Эбола. Об этом сообщил 1 февраля Николай Красников, мэр наукограда Кольцово, где расположено предприятие-разработчик ГНЦ ВБ «Вектор».

«Наши ученые завершили клинические испытания, вакцина готова к применению», – отметил он. Работа велась в рамках распоряжения Правительства РФ.

Первая партия вакцины уже изготовлена «Вектором». Пока предприятие способно закрывать потребности страны, если же потребуются большие объемы, будет создан специальный участок производства.

В результате последней крупной вспышки лихорадки Эбола в странах Западной Африки погибло более 11 тысяч человек из 28 тысяч зараженных. В 2017 г. «Вектор» начал работу над препаратом: он прежде всего понадобится врачам в очагах заражения и специалистам, работающим с возбудителем инфекции. Летальный случай был зафиксирован в 2005 г. на самом предприятии: погибла лаборантка отдела особо опасных инфекций, проводившая опыты с морскими свинками, инфицированными вирусом лихорадки Эбола.

Ольга Коберник
pharmvestnik

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Февраль 1, 2019 | Просмотров: 78