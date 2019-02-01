Минздрав приступил к решению проблемы льготного налогообложения для медизделий Денис Мантуров: стикер контроля вскрытия упаковок повысит защиту и аутентичность товара » В России зарегистрирована вакцина против вируса Эбола Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против вируса лихорадки Эбола. Об этом сообщил 1 февраля Николай Красников, мэр наукограда Кольцово, где расположено предприятие-разработчик ГНЦ ВБ «Вектор». «Наши ученые завершили клинические испытания, вакцина готова к применению», – отметил он. Работа велась в рамках распоряжения Правительства РФ. Первая партия вакцины уже изготовлена «Вектором». Пока предприятие способно закрывать потребности страны, если же потребуются большие объемы, будет создан специальный участок производства. В результате последней крупной вспышки лихорадки Эбола в странах Западной Африки погибло более 11 тысяч человек из 28 тысяч зараженных. В 2017 г. «Вектор» начал работу над препаратом: он прежде всего понадобится врачам в очагах заражения и специалистам, работающим с возбудителем инфекции. Летальный случай был зафиксирован в 2005 г. на самом предприятии: погибла лаборантка отдела особо опасных инфекций, проводившая опыты с морскими свинками, инфицированными вирусом лихорадки Эбола. Ольга Коберник

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