В IV квартале 2018 г. объем продаж Novo Nordisk вырос на 6%

В IV квартале 2018 г. объем продаж датской фармацевтической компании Novo Nordisk увеличился на 6% и составил 29,7 млрд датских крон (4,6 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 29,8 млрд крон.

Квартальная прибыль выросла на 3% – до 8,5 млрд крон (1,3 млрд долл.), что ниже прогнозов аналитиков (8,9 млрд крон).

За последний квартал 2018 г. объем продаж противодиабетических препаратов вырос на 5% и составил 23,7 млрд крон (3,6 млрд долл.).

Показатель по препарату Victoza увеличился на 1% – до 6,5 млрд крон (998 млн долл.), а по препарату Levimir сократился на 16% – до 2,8 млрд крон (430 млн долл.).

Между тем, продажи препарата Tresiba выросли на 14% – до 2,2 млрд крон (338 млрд долл.), показатель по препарату Ozempic оставался на уровне IV квартала 2017 г. – 992 млн крон (162 млн долл.).

Объем продаж препарата Saxendra подскочил на 76% и составил 1,2 млрд крон (184 млн долл.).

Квартальный объем продаж биофармацевтической продукции составил 4,8 млрд крон (737 млн долл.), что соответствует показателю годом ранее.

За весь 2018 г. объем продаж Novo Nordisk также остался на уровне 2017 г. – 111,8 млрд крон (17,2 млрд долл.).

Чистая прибыль за год выросла на 1% и составила 36,8 млрд крон (5,9 млрд долл.).

Илья Дугин

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