«Ангиолайн» потратил 500 млн рублей на запуск производства трех новых медизделий

Новосибирская компания «Ангиолайн» рассчитывает к августу 2019 года открыть производство трех новых видов медизделий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний – аортального клапана, стент-ретривера для извлечения тромбов и аортального стент-графта. Производство расположится на площадке биотехнопарка «Кольцово», объем инвестиций в проект составил 500 млн рублей.

По словам генерального директора «Ангиолайна» Андрея Кудряшова, сейчас медизделия проходят процедуру регистрации. После монтажа оборудования на промплощадке в «Кольцово» разработки будут запущены в производство.

В компании рассчитывают, что в 2019 году смогут нарастить и выпуск своего флагманского продукта: сейчас «Ангиолайн» отгружает около 62 тысяч коронарных стентов в год, при этом мощности позволяют выпускать до 120 тысяч единиц.

Совместный с НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина проект по расширению производства «Ангиолайн» анонсировал еще в мае 2017 года. Тогда партнеры заявляли, что на новой производственной линии площадью 8,5 тысячи кв. м будут выпускать аортальные клапаны, венозные кава-фильтры, окклюдеры и сосудистые имплантаты. Запуск был запланирован на 2020 год.

Источник: infopro54.ru

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