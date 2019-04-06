Утверждены изменения в программу развития фарм- и медпромышленности

Правительство РФ утвердило обновленный паспорт государственной программы РФ «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 — 2020 гг. Соответствующее постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 359 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Срок реализации программы 2013-20124 гг. Установлено, в частности, что объем ее финансирования за этот период составит 155 686 492,9 тыс. рублей.

Ожидается, что результатами реализации программы к 2024 г. станет: создание и модернизация 24 тыс. высокопроизводительных рабочих мест; увеличение в семь раз доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме производства фарм- и медотрасли по отношению к 2011 г.; увеличение до 53% доли лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления (в денежном выражении); увеличение до 43% доли медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления; увеличение экспорта лекарственных средств и медицинских изделий не менее чем до 156 млрд руб.; увеличение до 56% доли организаций, осуществляющих технологические инновации в фармацевтической и медицинской отрасли, в общем количестве производителей; увеличение доли лекарственных средств отечественного производства по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории РФ, и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 93%.

Кроме того, запланировано в 2024 г. провести: регистрацию и вывод на рынок 130 воспроизведенных препаратов по номенклатуре перечня ЖНВЛП и семи инновационных препаратов; создание семи научно-исследовательских центров по разработке лекарств мирового уровня, а также организация производства фармсубстанций для изготовления препаратов из перечня ЖНВЛП и др.

Елена Сидорова

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