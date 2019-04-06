Три фармкомпании заплатят за урегулирование обвинений в благотворительных «откатах»

Фармкомпании Jazz Pharmaceuticals Plc («Джэзз Фармасьютикалз Пи-эл-си»), Lundbeck («Лундбек») и Alexion Pharmaceuticals Inc («Алексион Фармасьютикалз Инк.») суммарно заплатят 122,6 млн долл. для урегулирования обвинений в использовании благотворительных фондов, которые помогают покрывать расходы пациентов на покупку лекарств в рамках системы Medicare, для «откатов», которые стимулировали бы использование их препаратов, включая дорогостоящие лекарства, сообщает агентство Reuters.

По заявлению Минюста США, вышеперечисленные компании последними урегулируют обвинения, которые вытекают из широкомасштабной проверки поддержки фармпроизводителями благотворительных фондов оказания поддержки пациентам.

В рамках предыдущего процесса урегулирования Правительство США заявило, что фармпроизводители используют такие фонды как ненадлежащий канал уплаты своих обязательств по софинансированию расходов пациентов на покупку лекарств в системе Medicare, в нарушение Положения о запрещении коммерческого подкупа (Anti-Kickback Statute).

В рамках урегулирования обвинения Jazz заплатит 57 млн долл., Lundbeck – 52,6 млн долл., а Alexion –13 млн долл.

Ни одна из компаний не признала факта правонарушения, что Lundbeck и Jazz отметили в отдельных заявлениях. В Alexion заявили, что урегулирование явилось признанием значительных положительных изменений в компании.

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Татьяна Кублицкая

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