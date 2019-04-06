«Квадрат-С» отстоял право на товарный знак Ферментозим в споре с Berlin-Chemie

Палата по патентным спорам Роспатента 5 апреля отказала Berlin-Chemie, возражавшей против предоставления правовой охраны товарному знаку «Ферментозим». Бренд принадлежит компании «Квадрат-С», которая производит и продает БАД с таким названием.

В России у Berlin-Chemie зарегистрированы препараты Мезим форте, Мезим форте 10000 и Мезим 20000 с панкреатином в качестве действующего вещества. Ферментозим форте от «Квадрата-С» является биологически активной добавкой и в качестве лекарственного препарата не позиционируется.

Товарный знак «Ферментозим» «Квадрат-С» зарегистрировал в апреле 2018 года. А уже в ноябре в Палату по патентным спорам поступило возражение от представительства немецкой фармкомпании Berlin-Chemie, где сочли, что «Квадрат-С» нарушил пп. 2, 3 п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ, запрещающие госрегистрацию в качестве товарных знаков «обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами, или характеризующих товары».

Кроме того в возражении Berlin-Chemie упоминалось нарушение компанией «Квадрат-С» п. 3 той же статьи, не допускающего «регистрацию обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали».

В названии «Ферментозим» в Berlin-Chemie выделили «доминирующий» элемент «фермент», который может ассоциироваться у потребителя с нормализацией пищеварения, соединительную гласную «о» и вспомогательную часть «зим», используемую многими производителями лекарств.

В компании «Квадрат-С» утверждают, что товарный знак «Ферментозим» не делим на «доминирующий» и «слабый» слог, а является целиком фантазийным словом. Доводы Berlin-Chemie о внешней схожести упаковок Мезим форте и Ферментозим форте юристы «Квадрата-С» тоже опровергли, как находящиеся вне компетенции Палаты по патентным спорам.

Члены коллегии палаты с аргументами представителей «Квадрата-С» согласились, отказав Berlin-Chemie в удовлетворении возражения.

Споры о содержании словесных товарных товарных знаков для отечественного фармрынка не редкость. Так, ФАС неоднократно штрафовала компанию «Натур Продукт Интернэшнл» за незаконное приобретение и использование исключительного права на словесный товарный знак «АнтиГриппин». Выяснилось, что раньше, чем «Натур Продукт», лекарственное средство с использованием обозначения «Антигриппин» ввело в оборот ЗАО «НПО «Антивирал» (затем «Анвилаб», предприятие выкупил «Протек»).

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