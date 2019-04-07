7 апреля в РФ вступили в силу обновленные правила назначения лекарств

С 7 апреля вступил в силу приказ Минздрава России, который ввел новые рецептурные бланки и обновил правила назначения лекарств.

Теперь по выбору пациента рецепты могут быть оформлены либо на бумаге, либо в виде электронного документа, заверенного усиленной электронной подписью медицинского работника. Правда, использовать электронные рецепты на территории конкретного региона можно будет только после того, как региональный минздрав даст на это отмашку.

«Сейчас вся проблема в чем? В том, чтобы электронные рецепты могли видеть аптеки», — отмечает гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

Переход на выписку электронных рецептов был анонсирован в середине 2016 года в «дорожной карте» по развитию телемедицинских технологий, разработанной экспертным советом при правительстве России. В перечне целевых показателей национального проекта «Здравоохранение» значится, что к 2023 году не менее 70 процентов государственных медучреждений должны реализовать систему выписки электронных рецептов и направлений на лекарственное обеспечение. Это удобно и практично. Электронный рецепт в отличие от бумажного не потеряется. Но чтобы все это заработало, надо еще приложить немало сил.

«Должна быть создана синхронизированная система передачи данных от медучреждений к аптекам, включающая и систему прослеживаемости оборота лекарственных средств, — поясняет кандидат медицинских наук фармаколог Орест Ибрагимов. — Думаю, это дело самого ближайшего будущего. У нас цифровые технологии очень быстро развиваются».

По словам Сергея Шуляка, скорее всего, электронные рецепты будут отражаться в информационных системах записи к врачу.

«Во всем мире работают с электронными рецептами, — подчеркивает директор Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Лариса Попович. — Как правило, поликлиники или больницы сразу же передают рецепт в аптеки, которые находятся в самих медицинских учреждениях или поблизости. И пациент по дороге домой получает лекарства. Если же хочется походить по аптекам и сравнить цены, то онлайн-рецепт можно записать на флешку».

Электронные рецепты, как добавляет Сергей Шуляк, дают людям и еще одно преимущество: аптеки начнут предоставлять дополнительную услугу доставки.

«Не думаю, что это будет стоить баснословных денег, — отмечает эксперт. — Но людям очень удобно. Например, заболел ребенок, а мама не может сходить в аптеку, так как не на кого оставить больного сына или дочку. Или пожилой человек живет один, и ему тоже сложно добраться до аптеки. Им все привезут на дом».

Но и бумажные рецепты пока никто отменять не собирается. К тому же и в других странах, где уровень цифровизации выше, чем в России, они сохраняются. Например, в Германии наряду с давно введенными электронными выписывают и обычные, на бумаге.

ИСТОЧНИК:РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

gmpnews