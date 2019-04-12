«Биотэк» за 796,8 млн рублей поставит Минздраву экулизумаб от «Генериума»

Согласно данным сайта госзакупок, победителем аукциона на закупку экулизумаба, самого дорогого препарата, включенного в программу 12 ВЗН на 2019 год, стала компания «Биотэк» Бориса Шпигеля, единственная подавшая заявку на участие в аукционе.

«Биотэк» поставит ведомству биоаналог экулизумаба под торговым наименованием Элизария от компании «Генериум», зарегистрировавшей 11 марта 2019 года свой препарат, а 13 марта – его предельную отпускную цену.

В январе 2019 года Минздрав запланировал на февраль закупку экулизумаба на сумму 999,7 млн рублей, а 31 января добавил в план-график еще один аукцион на ту же сумму, но запланированный на апрель.

Единственной компанией, подавшей заявку на участие в уже объявленном аукционе, стал «Биотэк». Дистрибьютор 25 марта 2019 года предложил поставить 2 918 флаконов экулизумаба за 994,7 млн рублей – по цене около 340 тысячи рублей за упаковку, что соответствует стоимости оригинального препарата Солирис от американской Alexion.

Зарегистрированная предельная отпускная цена Солириса без учета НДС составляет 331 тысячу рублей, Элизарии от «Генериума» – 248 тысяч рублей.

Стоимость контракта, заключенного Минздравом с компанией «Биотэк» 9 апреля 2019 года, составляет 796,8 млн рублей.

Экулизумаб является самым дорогим препаратом для лечения двух редких заболеваний, одно из которых – атипичный гемолитико-уремический синдром – вошло в расширенный перечень госпрограммы высокозатратных нозологий на 2019 год. До 2019 года на российском рынке был доступен только оригинальный Солирис.

«Генериум» – частная фармкомпания, созданная в мае 2011 года основным владельцем ПАО «Фармстандарт» Виктором Харитониным, специализируется на производстве биотехнологических препаратов, в том числе орфанных – Элизарии и Глуразима (имиглюцераза). Выручка компании за 2017 год составила 7 млрд рублей, чистая прибыль – 3 млрд рублей.

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