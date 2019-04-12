Уход безрецептурных препаратов в продуктовые магазины дорого обойдется пациентам

Тема продажи безрецептурных лекарственных препаратов в продуктовых магазинах вновь в центре внимания с легкой руки депутатов Госдумы. В текущем году обсуждению этой инициативы исполняется десять лет. Об этом на пресс-конференции напомнила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева.

Ты помнишь, как все начиналось

«Все началось в 2009 г., когда Минпромторг обратился в Минздравсоцразвития с предложением рассмотреть возможность продажи лекарств в продуктовых сетях. Тогда глава социального ведомства Татьяна Голикова не одобрила инициативу. Тем не менее вопрос периодически поднимается в течение многих лет», – отметила Нелли Игнатьева.

Представители российского аптечного сообщества не отрицают, что в отдельных странах можно купить безрецептурный препарат в магазине. Но часто перечень их очень ограниченный. «Продажа лекарств в некоторых странах связана с особенностями их рынка, например, аптеки работают до шести вечера, а магазины дольше. И то в этом случае часто упаковки содержат одну-две дозы лекарства, ровно то количество, которое необходимо, чтобы дождаться врача», – пояснила она.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский добавил, что нельзя механически перенести зарубежный опыт в Россию, так как в других странах исторически сложились иные системы здравоохранения.

Когда-то представители продуктового ритейла аргументировали свое предложение необходимостью свободы рынка, ссылаясь на то, что аптеки монополизировали продажу лекарств. «Но ведь очевидно, что лекарства – это особый товар, который требует специальных условий. Кроме того в России широкий перечень безрецептурных лекарств, их продажа в продуктовых магазинах может способствовать распространению самолечения», – считает член Комитета по социальной политике Совета Федерации Владимир Круглый.

Такой бизнес

Все участники пресс-конференции также согласились, что разрешать продавать лекарства в продуктовых магазинах нельзя по экономическим причинам. В России так сложился аптечный бизнес: рентабельно аптека может работать только за счет наличия как безрецептурных, так и рецептурных препаратов, так как большая часть рецептурных лекарств входит в Перечень ЖНВЛП, значит, они могут продаваться только по зарегистрированным ценам.

Как только ОТС-препараты начнут продаваться в обычных магазинах, оборот аптеки снизится и придется повышать цены на рецептурные лекарства. По словам председателя Координационного совета РААС и генерального директора аптечной сети «НеоФарм» Евгения Нифантьева, это бремя ляжет на пациентов. «От 52 до 74 млрд руб. ежегодно потребитель будет платить за переход безрецептурных лекарств в продуктовые магазины. Ведь будут включаться рыночные механизмы, которые толкнут цены на рецептурный отпуск вверх по причине того, что есть аренда, зарплата, налоги. Также ухудшится физическая доступность лекарств, многие аптеки просто закроются», – полагает он.

В целом, по его мнению, инициативы депутатов Госдумы могут значительно изменить структуру аптечного рынка. Например, к этому может привести требование ограничения доли одной аптечной сети в субъекте Федерации – 10%, по стране – 3%. «Нам было интересно, сколько аптечных сетей перешли этот порог уже сегодня. Оказалось, 109 аптечных сетей. Им придется сворачивать бизнес? Увольнять людей?» – недоумевает Евгений Нифантьев.

Рукой подать

Необходимость продажи лекарств в продуктовых магазинах часто аргументируется улучшением доступности лекарств в населенных пунктах, где нет аптек. Однако председатель Международного союза пациентов Ольга Вострякова обратила внимание, что часто именно в сельских магазинах находится несвежий товар, смогут ли сельпо обеспечить правильное хранение лекарств – это большой вопрос.

Доступность лекарств и медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах – это все-таки социальный вопрос, который должно решать государство, а не социально ответственный бизнес. Ведь, по словам Евгения Нифантьева, бизнес социально ответственнен тогда, когда создает рабочие места, платит налоги и работает прозрачно. А в обеспечение деревни лекарствами, как полагает Владимир Круглый, можно вовлечь фельдшерско-акушерские пункты, или поискать другие разумные варианты.

Фото: Елена Калиновская

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