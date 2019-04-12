Эксперт: диджитал работает на долгосрочную перспективу

Оптимизация бюджета в кризисных условиях не всегда предусматривает сокращение расходов. В полной мере это относится к затратам фармкомпаний на продвижение в диджитал, заявил на Х практической конференции Pharmabrand-2019, организованной Infor-media Russia, старший директор Insights & Analytics, AstraZeneca в США Игорь Рудычев.

Даже небольшая инвестиция в диджитал дает большой ROI, рассказал он. Одна из распространенных ошибок руководителя компании, по словам докладчика, связана с ожиданием быстрой прибыли. Между тем, ннвестиции в диджитал зачастую носят долгосрочный характер, подчеркнул г-н Рудычев. В качестве примера, он привел некоторые онкологические заболевания, где терапия длится порой 5-10 лет.

Соответственно, любое уменьшение расходов на диджитал ведет к уменьшению продаж, причем тоже на долгосрочном этапе: «Это можно случиться не сразу, но это неизбежно».

«Когда диджитал-кампания находится на начальном этапе, влияние на продажи может быть нулевым, — отметил эксперт. — До какого-то момента мы будем только тратить ресурсы. Но со временем эффективность дает о себе знать, и мы увидим рост продаж».

Но следует помнить, что продажи не могут расти бесконечно. И используя ROI, можно добиться оптимизации продаж: «Многие считают, что остановиться нужно, когда вы потратили миллион и получили миллион. На мой взгляд, остановиться нужно немного раньше, когда вы потратили миллион, а получили миллион сто тысяч».

Эксперт также затронул тему оптимизации бюджета при большом продуктовом портфеле. Как правило, в этом случае ставка делается на инвестиции в блокбастер — продукт, которые делает наибольший процент продаж.

По мнению Игоря Рудычева, такой подход не всегда оправдан: «В реальности недоинвестированны, как правило, небольшие и средние продукты. И именно для их продвижения можно вложить больше средств в диджитал и запустить рекламные кампании».

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

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