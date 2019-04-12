Депутаты приняли в первом чтении законопроект, меняющий систему госзакупок

11 апреля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”».

Предваряя рассмотрение законопроекта, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков отметил, что законопроект содержит целый ряд очень серьезных поправок, которые позволят сократить сроки закупочных процедур и существенно усовершенствовать эти процедуры, ликвидировать ненужные, лишние звенья и ненужную бумажную работу. По его мнению, снижение сроков с 10 дней до 1 дня при размещении плана-графика или увеличение начальной цены контракта при коротких аукционах с 3 до 50 млн руб., а при строительстве – до 500 млн руб. коренным образом изменят действующее законодательство.

По его словам, ко второму чтению будет внесено еще очень много весьма значительных поправок.

«Я думаю, что и в проекте постановления, которое мы будем сегодня принимать в первом чтении, вы сможете посмотреть на те основные вещи, которые предлагаются, – сказал депутат. – Назову только одну норму, которую предлагается принять, это – заключение контракта без повторной закупки при отсутствии заявок по согласованию с антимонопольным ведомством. Это, безусловно, очень сильно сократит сроки процедур».

Поправки ко второму чтению законопроекта будут приниматься всего три дня, до 13 апреля.

По словам Александра Жукова, это нужно для того, чтобы «уже в ближайшее время закон начал работать. Это позволит правительству оперативно подготовить подзаконные акты, чтобы реализация национальных проектов шла уже по новым процедурам».

Фото: duma-er.ru

Елена Сидорова

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