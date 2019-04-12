Сеченовский университет открывает магистратуру «Компьютерное моделирование в фармакологии»

В 2019 году в Сеченовском университете открыт набор на магистерскую программу по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, направленности «Компьютерное моделирование в фармакологии».

Программа готовит магистров для работы в высокотехнологичных областях фармакологии и компьютерной разработки лекарств, сбора, анализа и хранения данных о химических соединениях, классификации и конструирования новых молекулярных структур с заданными свойствами – драг-дизайна.

«Драг-дизайн, направленное конструирование новых лекарственных препаратов, стал важнейшей частью фармакологии. Компьютерное моделирование новых лекарственных препаратов поможет сократить время и затраты на создание новых соединений, позволяет подобрать эффективные дозы лекарственных средств, победить многие ранее неизлечимые болезни», – уверен директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Вадим Тарасов.

Специалисты в области драг-дизайна востребованы отечественными и зарубежными фармацевтическими компаниями, контрактными организациями, научно-исследовательскими институтами и лабораториями, осуществляющими разработку инновационных лекарственных средств.

Подготовка магистров по направлению «Компьютерное моделирование в фармакологии» реализуется в рамках программы двойного диплома с Университетом Париж VII имени Дени Дидро (Université Paris Diderot (Paris7)).

Студенты Сеченовского университета будут проходить часть программы в Университете Дидро, а французские магистранты – в Сеченовском университете. Совместная государственная аттестационная комиссия, в которую войдут сотрудники российского и французского вузов, будет принимать защиту выпускной квалификационной работы у студентов, обучающихся по программе двойного диплома. По результатам защиты выпускники получат дипломы двух университетов.

Реализация проекта магистратуры стала возможной благодаря гранту Благотворительного фонда Владимира Потанина. Гранты были предоставлены в четырех номинациях: новая магистерская программа, новый учебный курс, новый учебный онлайн-курс, новые методы и технологии в обучении. Сотрудники Сеченовского университета выиграли грантовый конкурс в номинации «Новая магистерская программа».

В группу исполнителей проекта входят заведующий лабораторией биоинформатики Юрий Порозов, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Вадим Тарасов, специалист по управлению проектами Института трансляционной медицины и биотехнологии Сергей Завадский, а также директор Центра магистерских программ Юлия Федорова.

gmpnews