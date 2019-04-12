Мантуров: Россия рассчитывает начать поставки в Бахрейн лекарств и медицинской техники

Россия рассчитывает начать поставки в Бахрейн лекарств и медицинской техники, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Рассчитываем организовать поставку в Бахрейн не только лекарственных препаратов, но и современной медицинской техники, отвечающей мировым стандартам. Речь может идти о диагностических комплексах, неонатальном оборудовании, инновационных медицинских материалах», — сказал Мантуров на межправительственной Российско-Бахрейнской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По его словам, в ближайшее время планируется подписать меморандум о сотрудничестве в сфере фармацевтической промышленности.

«Придаем особое значение реализации совместных проектов в социально значимых сферах, в частности в области фармацевтики и медицины. В ближайшем будущем планируем выйти на подписание меморандума о сотрудничестве в сфере фармацевтической промышленности, который позволит наладить регулярный межотраслевой диалог с выходом на практические результаты», — отметил министр.

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