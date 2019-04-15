Катерина Погодина возглавила Johnson&Johnson в России и СНГ

Бывший управляющий директор Janssen в России и СНГ Катерина Погодина с 15 апреля приступила к обязанностям генерального директора ООО «Джонсон&Джонсон», представительства американской холдинговой компании Johnson&Johnson (J&J).

Janssen – подразделение фармацевтических товаров J&J. «Джонсон&Джонсон» – компания, объединяющая представительства глобальной J&J в России и странах СНГ.

В новой должности, помимо управления Janssen, Погодина будет администрировать работу всей компании «Джонсон&Джонсон», включая взаимодействие с российскими госорганами.

Катерина Погодина работала в Janssen с 2001 года, занимая позиции в отделах продаж, маркетинга и доступа препаратов на рынок. В 2015 году назначена исполнительным директором Janssen в России, с 2017 года – управляющий директор компании в России и СНГ.

С апреля 2017 года функцию гендиректора «Джонсон&Джонсон» выполняла Юлия Маркова, управляющий директор подразделения изделий медицинского назначения и оборудования.

Компания Johnson&Johnson, основанная в 1886 году, является одним из крупнейших в мире производителей лекарств, косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. Она включает в себя 265 компаний, расположенных в 60 странах мира, в которых работают более 126 тысяч сотрудников. Эти компании формируют три подразделения: потребительских товаров, фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения и оборудования. Мировые продажи Johnson&Johnson в 2017 году выросли на 6,3% – до $76,5 млрд, из них на фармацевтическую продукцию пришлось $36,3 млрд.

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