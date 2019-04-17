Большинство фармработников считают ключевым фактором успеха аптеки профессионализм персонала

Результаты опроса, проведенного среди работников аптек, представила управляющий партнер «Центра бизнес-технологий» Виктория Кузнецова, выступая 13 апреля на встрече участников профессиональных сообществ SFE Academy и «Фарма Фарме».

По мнению большинства опрошенных фармработников (30%), успешность современной аптеки определяет в первую очередь профессионализм персонала. В тройке ключевых факторов успеха также широкий ассортимент (26%) и низкие цены на товар (17%).

По словам Виктории Кузнецовой, один из животрепещущих вопросов для фармритейла: найдется ли в нынешних реалиях рынка место для обычной аптеки – не огромной сети из сотен организаций, дружащих и любимых производителями и дистрибьюторами, а небольшой сети или даже одиночной аптеки? Или путей всего два: стать частью большой сети либо примкнуть к маркетинговому союзу?

Как показывают данные опроса, большинство (37%) фармработников считают, что для гарантированного будущего каждой отдельно взятой аптеки есть лишь один путь – слияние/поглощение крупными игроками. Около 35% опрошенных видят возможность выживания в текущих условиях рынка во вступлении в ассоциацию независимых аптек, маркетинговый союз.

Однако почти треть (28%) респондентов видят будущее своей аптеки в собственном уникальном пути развития.

В каком формате предпочтительнее и комфортнее работать участникам фармритейла? Жесткий дискаунтер, аптека низких цен – этот формат приемлем лишь для 6% респондентов. Большинство ориентированы на работу в социальной аптеке, аптеке низких цен (48%) и на работу в традиционной аптеке, аптеке справедливых цен с широким ассортиментом.

Основные причины несовершения покупок в аптеках-дискаунтерах участники опроса видят в том, что товар на данный момент отсутствует в аптеке (34%) или вообще не предусмотрен ассортиментом (28%). Еще один фактор – большие очереди (17%).

Главная причина, по которой посетители уходят без покупки из аптек традиционного формата, по мнению большинства опрошенных (77%), кроется в стоимости товара – людей не устраивает цена. Из-за отсутствия товара уходят ни с чем лишь 15% покупателей.

«Получается, в традиционной аптеке цена, по мнению и потребителей, и провизоров, завышена, – отметила Виктория Кузнецова. – А у дискаунтеров – узкий ассортимент – не из чего выбирать».

Наиболее популярные (эффективные) маркетинговые активности в аптеке – это специальная цена и спецпредложение. Так считают 74% участников опроса. А самые популярные способы реализации маркетинговых активностей – стимулирование работников первого стола, личные продажи (64%).

«Большинство фармспециалистов (40%) предлагают товары по акции для покупателей. При этом почти 30% стремятся рекомендовать продукты производителей, которым сами доверяют. Личная убежденность работника первого стола в качестве товара лучше всего работает», – подчеркнула Виктория Кузнецова.

Основная причина неудач в продажах маркетингового ассортимента – неверие первостольников в эффективность маркетингового товара, в этом признались 49 % опрошенных.

В опросе, проведенном Центром бизнес-технологий, приняли участие в основном заведующие аптеками (40%), провизоры и фармацевты (50%), а также сотрудники офисов аптечных сетей и консультанты (10%).

Фото: Игорь Чунусов

Наталья Маскина

pharmvestnik