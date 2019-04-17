Структура розничного рынка с января по февраль 2019 г.

Объем розничного коммерческого рынка с января по февраль 2019 г. увеличился на 9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достиг 212 млрд рублей. В структуре сегмента продажи лекарственных препаратов заняли 72,5% по объему в рублях. Доля БАД увеличилась до 4,8%, а прочего ассортимента – до 22,7%.

На розничном коммерческом рынке преобладают продажи препаратов безрецептурного отпуска (53,6%). На жизненно важные лекарственные препараты приходится 34,2% рынка.

За рассматриваемый период наблюдается увеличение доли лекарственных средств российского производства в денежном выражении.

Источник: AlphaRM

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