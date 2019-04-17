Дмитрий Медведев: нужно урегулировать вопрос с интеллектуальными правами на новые лекарства

В федеральном бюджете на текущий год предусмотрено 142 млрд руб. на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев 15 апреля на встрече с руководством фракции партии «Единая Россия» в Госдуме.

Глава правительства напомнил, что благодаря программе импортозамещения в фармацевтической промышленности сейчас более 60% лекарств в аптечном ассортименте – это российские лекарства. «Достаточно вспомнить, что буквально 10 лет назад, я думаю, в лучшем случае это была лишь четверть препаратов. Это очень важно, потому что это сказывается на возможностях людей. В любом случае российские лекарства дешевле, чем импортные», – отметил Дмитрий Медведев.

По его словам, сейчас идет обновление системы льготного обеспечения лекарствами: «Сейчас перечни лекарств, на приобретение которых получают льготный рецепт, могут существенно отличаться по регионам. Это нехорошо, и для того, чтобы это неравенство устранить, нам нужно создать единый регистр граждан, которые имеют льготы на получение лекарств, медицинских изделий, лечебного питания – всего того, что положено по льготной тематике. Это позволит оптимизировать закупки препаратов, а здесь еще есть резервы и ресурсы для того, чтобы такого рода оптимизацию проводить».

Премьер-министр подчеркнул, что нужно внедрять систему электронных рецептов, «поскольку это удобно».

Кроме того, по его словам, нужно развивать дистанционную торговлю безрецептурными препаратами: «Это позволяет людям, у которых нет рядом аптеки с широким ассортиментом лекарств, приобретать лекарства удаленно. Законопроект внесен в Государственную думу, он прошел первое чтение. Я знаю, есть предложения по корректировке у коллег, я их предлагаю обсудить».

Дмитрий Медведев также упомянул о создании условий для появления на рынке новых, более эффективных препаратов.

«Чтобы здесь урегулировать проблему, связанную с интеллектуальными правами на новые лекарства, профильные ведомства разрабатывают два законопроекта. В частности, антимонопольная служба этим занимается, речь идет о законопроекте по принудительному лицензированию лекарственных препаратов, что предусматривает изменения в общегражданское законодательство, то есть в Гражданский кодекс России. Минздрав дорабатывает проект федерального закона, который предусматривает изменения в закон «Об обращении лекарственных средств», касающиеся лекарственных средств для медицинского применения. Это тоже важная инициатива», – сказал Дмитрий Медведев.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

pharmvestnik