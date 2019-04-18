Enesi нашла партнеров для разработки новых противогриппозных и противочумных вакцин

Британская компания Enesi Pharma («Энеси Фарма») объявила о начале партнерства с Отделением исследований, инноваций и венчурных проектов (DRIVe) Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA) с целью совместной разработки новых противогриппозных вакцин; одновременно с этим компания заключила соглашение о сотрудничестве в создании эффективной противочумной вакцины с Oxford Vaccine Group («Оксфорд Вакцайн Груп»), сообщают PharmaTimes и In-Pharma Technologist.

Общей целью вновь созданного частно-государственного партнерства между Enesi и DRIVe является разработка экономически эффективного технологического решения, которое позволит улучшить саму технологию введения вакцин, охват населения вакцинацией, приверженность вакцинации и готовность к ее проведению. Данная технология составляет часть портфеля инновационных технологий обеспечения безопасности здравоохранения DRIVe.

В рамках программы партнерства Enesi будет использовать преимущества своей платформы ImplaVax, объединяющей вакцину для профилактики гриппа и надежную безыгольную систему доставки, что повышает эффективность вакцины, ее термостабильность и обеспечивает ее быстрое введение у целевой популяции.

Что касается планов создания противочумной вакцины, то ученые попытаются «встроить» разработанный Oxford Vaccine Group векторный вакцинный аденовирус шимпанзе Oxford (ChAdOx) в технологию ImplaVax компании Enesi и таким образом создать эффективную вакцину против чумы, вызываемой бактериями Yersinia pestis.

Существующие вакцины для профилактики чумы не продемонстрировали эффективности и безопасности, поэтому в настоящее время в США нет одобренной противочумной вакцины.

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Татьяна Кублицкая

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