Д.Медведев призвал Госдуму оперативно принять закон о частичном возмещении стоимости ЖНВЛП

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призвал депутатов Госдумы как можно быстрее принять закон о частичном возмещении стоимости лекарств по перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом он заявил в ходе ежегодного отчета правительства РФ о результатах деятельности за 2018 г.

«Ряд препаратов стоит очень дорого. <…> Мы направляем деньги на лекарственное обеспеченное льготников. В прошлом году добавили в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов 53 наименования, в этом году еще 36. Сейчас в перечне 735 препаратов. Чтобы эти лекарства не дорожали, мы продолжаем совершенствовать механизм госрегулирования цен. Необходимый законопроект подготовлен и внесен в Госдуму. Прошу вас принять его как можно быстрее», — сказал Д.Медведев.

Ранее правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента законопроект о частичном возмещении стоимости лекарств по перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а не перечню социального налогового вычета.

Как поясняется, в соответствии с действующим законодательством предусмотрено право налогоплательщика на получение социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере стоимости лекарств для медприменения в соответствии с перечнем правительства РФ, назначенных лечащим врачом ему, его супругу, родителям, детям в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет и приобретаемых налогоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных средств.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается для целей указанной статьи вместо перечня социального налогового вычета применять перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Уточняется, перечень ЖНВЛП утверждается ежегодно, благодаря чему в нем представлены современные высокоэффективные лекарства. В то же время в действующую редакцию перечня социального налогового вычета включены более 100 позиций лекарственных препаратов для медицинского применения, не входящих в перечень ЖНВЛП, в связи с чем на них не распространяется государственное регулирование цен, что создает риски неконтролируемых расходов соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ.

Кроме того, у ряда позиций перечня социального налогового вычета истекли сроки государственной регистрации, а часть из них фактически не представлена на фармацевтическом рынке РФ, что ограничивает для населения ассортимент лекарственных препаратов, доступных для частичного возмещения их стоимости.

Предлагаемые законопроектом изменения должны расширить возможности налогоплательщиков по частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения.

mskagency