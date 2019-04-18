В обучении сотрудников никак не участвуют только 6% работодателей

Консалтинговая компания Kontakt InterSearch Russia провела опрос на тему трендов в обучении сотрудников. В опросе приняли участие руководители и собственники компаний, топ-менеджеры. Согласно полученным данным, лидирует смешанный подход к обучению, используются внутренние резервы и внешние провайдеры. Главная проблема выбора тренингов – ограниченность программ на рынке. Большинство курсов сводится к общим темам, новых и актуальных программ мало.

Работодатели ответственно относятся к повышению квалификации собственных сотрудников, только 6% опрошенных никак не участвуют (не инициируют, не оплачивают и не поддерживают) в процессе обучения сотрудников.

Смешанный подход наиболее распространен, 74% респондентов отметили, что обучают как внутренними силами, так и при помощи внешних провайдеров, 13% обучают сотрудников своими силами, 9% – только внешними ресурсами.

Большинство компаний (92%) выбирают поставщика тренингов, опираясь на соответствие программы целям обучения, стоимость и репутацию провайдера, 25% заинтересованы в интерактивности и привлекательности предлагаемого провайдерами решения.

По мнению респондентов, главная проблема выбора тренинговой компании – ограниченность программ: большинство курсов сводится к общим темам, новых и актуальных программ очень мало – так посчитали 70% опрошенных, 34% отметили отсутствие комплексного подхода в обучении, 21% – непрозрачность формирования цены тренингов.

Наиболее важными навыками для развития у руководителей является: интерес к новым технологиям и современным решениям ведения бизнеса (47%), переговорные навыки (38%), креативное мышление (36%). Лидерские качества и навыки работы с информационными массивами отметили по 32%.

Подчиненным же следует учиться управлению командой (55%), продуктивному взаимодействию (51%), переговорным навыкам (49%), эмоциональному интеллекту и эмпатии (42%) и лидерским качествам (40%).

Компании готовы в первую очередь оплачивать обучение зарабатывающим подразделениям (49%), на втором месте по приоритетам – топ-менеджмент (28%).

В текущем году 14% компаний сократили бюджет, выделенный на обучение. При этом у 15% компаний затраты выросли, а у 53% – остались на прежнем уровне. У 19% работодателей бюджет на обучение сотрудников не выделен.

Большинство респондентов (89%) отметили, что именно компания должна оплачивать обучение сотрудников. Однако опрос работников свидетельствует о том, что только 18% компаний полностью берут на себя расходы, в 43% случаев платит за образование сам сотрудник.

Комментируя тренды бизнес-обучения в фармотрасли, партнер компании Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных отмечает растущую популярность программ дистанционного образования, обучение в соответствии с индивидуальными планами развития сотрудников, различные программы наставничества.

«Обучение медицинских представителей – по-прежнему острая тема для 80% компаний. Из специализированных тренингов можно назвать семинары по регуляторным вопросам, compliance, регистрации лекарственных средств, организации системы обеспечения и контроля качества, основам практики фармаконадзора, специфики дистрибуции лекарств. Безусловно, такое узкопрофильное обучение проводят специальные провайдеры, например, ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России, Школа фармацевтического маркетинга Ipsos и т.п.

Актуальны также программы обучения сотрудников аптек, которые зачастую проводятся силами фармацевтических компаний – производителей либо дистрибьюторов. Как правило, это специализированные программы, сочетающие обучение навыкам продаж и знание продукции», – комментирует результаты опроса Юлия Забазарных.

Елена Григорьева

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