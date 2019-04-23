Фармпроизводители сопротивляются призывам к повышению прозрачности цен на лекарства

По мнению Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, IFPMA), однозначное внимание активистов к цене может иметь негативные последствия.

Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций заявляет, что призывы активистов повысить прозрачность механизма ценообразования на лекарства могут иметь негативные последствия и привести к росту расходов на лекарства в странах с низким и средним уровнем дохода.

Активисты активизировали свою кампанию в преддверии Fair Pricing Forum, созванного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Йоханнесбурге на прошлой неделе, который попытался дать ответ на вопрос, как сбалансировать требования о повышении доступности с необходимостью стимулировать отрасль продолжать инвестировать в развитие новых лекарственных средств. Встреча была организована совместно с правительством ЮАР и привлекла внимание представителей гражданского общества, государственного сектора и фармацевтической промышленности.

«Прозрачность потенциально может привести к сближению цен, что означает, что некоторые страны будут платить гораздо больше [чем они делают в настоящее время]», — сказал генеральный директор IFPMA Томас Куэни в телефонном интервью Business Day, сделанном на этой неделе.

Его замечания иллюстрируют пропасть во взглядах между фармацевтической промышленностью и активистами, стремящихся положить конец непрозрачности ценообразования на лекарства во многих странах. Активисты также проводят кампанию за раскрытие информации об истинных затратах на исследования и разработки новых лекарств. Многие фармацевтические компании утверждают, что высокая цена на инновационные новые продукты в значительной степени связана с затратами, которые они несут в высокорискованном бизнесе поиска новых лекарств, но активисты возражают, что эти цифры часто завышаются из-за скрытых затрат на маркетинг.

Куэни заявил, что отрасль, безусловно, должна проанализировать призывы к прозрачности, но затраты на НИОКР сложно определить для каждого продукта в отдельности. По его словам, определение реальной стоимости НИОКР в области открытия лекарств осложняется тем, что этот процесс может занимать десятилетия. Куэни добавил, что он был поражен «целеустремленностью активистов в вопросе цен» и их враждебным тоном по отношению к фармацевтической промышленности.

«Главный вопрос, поставленный в Йоханнесбурге, заключался в том, «как мы можем объединить силы с частным сектором». Его хотели изобразить, как козла отпущения. Я сожалею об этом. Если мы хотим добиться прогресса, нам нужно объединять усилия и поддерживать баланс, который, с одной стороны, делает лекарства более доступными для людей в условиях ограниченных ресурсов, а [с другой] поддерживает стимулы для исследований», — сказал он.

Куэни подчеркнул, что фармацевтическая индустрия чувствительна к дебатам о ценообразовании, и признал, что ей нужно сделать больше, чтобы найти способы сделать свои лекарства более доступными во многих странах. Но он также обратил внимание на обеспокоенность отрасли в отношении других препятствий при обеспечении доступа к лекарствам, таких как нестабильные цепи поставок, коррупция, поддельные лекарства и ценовые надбавки, которые происходят в процессе доставки лекарства с фабрики на аптечные полки.

Куэни заключил: «Даже те лекарства, которые невероятно дешевы, не попадают к большинству пациентов в Африке».

ИСТОЧНИК: BUSINESS DAY

gmpnews