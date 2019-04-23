Используя технологии 3D печати возможно управлять высвобождением лекарства в организме

Ученые Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета планируют создать технологию индивидуальных дозировок лекарств с помощью использования 3D печати. Об этом сообщил ректор университета Игорь Наркевич в ходе фармацевтического пресс-тура, организованного ТАСС.

«Такого типа технологии, в том числе и аддитивные технологии, которые позволят в перспективе нам индивидуально печатать те или иные препараты — это будущее. Все сталкивались с простой проблемой разделить таблетку на несколько частей. Наша задача — разработать технологии, чтобы делить не надо было. Каждому человеку в зависимости от роста, веса, объема, диагноза, можно было готовить ту или иную необходимую для него лекарственную форму в заданной для него дозировке», — сказал он.

Наркевич пояснил, что в университете имеется 3D-принтер «Пикассо» российского производства. По его словам, еще одним перспективным проектом в области биопечати для университета является создание лекарств с управляемым высвобождением.

«3D печать — это возможность печати матрицы с управлением площади, с которой будет высвобождаться действующее вещество. Используя технологии 3D печати возможно управлять высвобождением лекарства в организме, в разных отделах желудочно-кишечного тракта», — объяснил он.

gmpnews