В IV квартале 2018 финансового года объем продаж компании Eisai составил 1,6 млрд долл.

В завершающем квартале 2018 финансового года объем продаж японской фармацевтической компании Eisai («Эйсай») составил 175,6 млрд иен (1,6 млрд долл.) против 160,1 млрд иен (1,5 млрд долл.) годом ранее, сообщает FirstWotd Pharma. В Японии финансовый год длится с 1 апреля по 31 марта.

За отчетный период прибыль составила 22,7 млрд иен (207 млн долл.) по сравнению с 23,8 млрд иен (217 млн долл.) в IV квартале 2017 финансового года.

Квартальный объем продаж препарата Lenvima составил 19,2 млрд иен (175 млн долл.). За аналогичный период прошедшего финансового года этот показатель равнялся 8,8 млрд иен (80 млн долл.).

Показатель по препарату Halaven составил 10 млрд иен (91 млн долл.) против 9,3 млрд иен (85 млн долл.) годом ранее.

Продажи препарата Fycompa выросли с 4,1 млрд иен (37 млн долл.) до 4,9 млрд иен (45 млн долл.).

Объем продаж препарата Belviq увеличился с 1,1 млрд иен (10 млн долл.) до 1,6 млрд иен (15 млн долл.) за аналогичный период 2017 финансового года.

За весь 2018 финансовый год объем продаж Eisai вырос на 7,1% – до 642,8 млрд иен (5,9 млрд долл.). Прибыль увеличилась на 22,2% – до 66,5 млрд иен (609 млн долл.).

По прогнозу компании, в 2019 финансовом году, который завершится 31 марта 2020 г., объем продаж увеличится на 5,8% и составит 680 млрд иен (6,2 млрд долл.). Прибыль вырастет на 9% – до 72,5 млрд иен (664 млн долл.).

Фото: ru.depositphotos.com

Илья Дугин

pharmvestnik