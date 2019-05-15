Окончательные правила FDA по взаимозаменяемости биосимиляров должны поддержать «копии»

FDA подготовило окончательную версию долгожданных рекомендаций по определению взаимозаменяемости биосимиляров и оригинальных биопрепаратов, что, по мнению аналитиков, должно подхлестнуть конкуренцию на рынке биотехнологических препаратов, сообщает FiercePharma.

Биосимиляры применяются в США уже много лет, но так и не получили достаточного распространения, поскольку, в отличие от дженериков малых молекул, их нельзя автоматически заменять в аптеке, если данными клинических исследований не доказана взаимозаменяемость биосимиляров и референтных препаратов.

В своем обращении к инвесторам аналитик компании Bernstein Ронни Гэл назвал новые рекомендации «весьма целесообразными» и дружественными по отношению к разработчикам биосимиляров. Аналитик ожидает, что данный документ будет способствовать расширению применения биосимиляров. Он также указал на то, что рынок недооценивает риск для традиционно назначаемых терапевтических антител, таких как Remicade компании Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»).

В настоящее время, согласно новой редакции Закона об общественном здравоохранении США (Public Health Service Act), взаимозаменяемый биосимиляр должен продемонстрировать такой же клинический результат, что и препарат сравнения, у любого конкретного пациента. Используя свой подход к интерпретации данных, инновационные компании вроде AbbVie («ЭббВи») утверждают, что необходимы данные о переключении на биоаналог для каждого одобренного показания к применению. Но создается впечатление, что в FDA считают иначе.

В то время как регулятор рекомендует разработчикам биосимиляров стремиться к получению одобрения по всем показаниям, зарегистрированным для референтного препарата (и добавляет, что ожидает получения данных и иной информации по всем этим показаниям), он также говорит о том, что «данные и иная информация […], по всей вероятности, не потребуют проведения дополнительных клинических исследований (КИ), помимо тех, которые необходимо провести в поддержку других элементов для демонстрации взаимозаменяемости».

По мнению г-на Гэла, эти требования весьма сильно похожи на требования к экстраполяции для невзаимозаменяемых биосимиляров. Это означает, что спонсоры КИ биосимиляров могут выбирать условия для изучения и затем предоставлять научное обоснование (например, для механизма действия) для экстраполяции данных на другие показания без проведения дополнительных КИ.

Однако, применительно к тому, что аналитик назвал «сутью дополнительной потребности в доказательстве взаимозаменяемости», регулятор сохранил в финальной версии рекомендаций требование проведения «исследований возможности переключения», фигурировавшее в проекте документа от 2017 г. Для этих дополнительных КИ FDA предусматривает наличие двух групп субъектов. В одной группе пациенты получают референтный препарат в течение всего периода исследований. В другой группе пациенты сначала получают оригинальный препарат, а затем дважды переключаются с него на биосимиляр и обратно на референтный препарат, прежде чем у них будут применять только биосимиляр.

Примечательно, что, согласно рекомендациям FDA, в качестве первичных конечных точек в этих исследованиях должны в большей степени рассматриваться фармакокинетические и/или фармакодинамические маркеры, а не клиническая эффективность, поскольку, по мнению регулятора, конечные точки, связанные с эффективностью, обладают меньшей чувствительностью применительно к выявлению изменений при переключении на биосимиляр.

Аналитик комментирует также положение о том, что другие «гибкие» меры включают в себя разрешение использовать в качестве референтных препараты, зарегистрированные за пределами США, и изучение биоподобности и взаимозаменяемости в одном регистрационном КИ.

Фото: washingtonpost.com

Татьяна Кублицкая

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