Минздрав определился с понятием всеобщего лекарственного обеспечения На каких условиях сотрудники фармкомпаний готовы работать сверхурочно » AZ и Forty Seven изучат комбинацию трех иммунотерапевтических препаратов при лимфоме Компании AstraZeneca («АстраЗенека»; AZ) и Forty Seven («Форти Севн») оценивают возможность проведения клинического исследования (КИ) комбинации трех иммунотерапевтических препаратов для создания дополнительных возможностей дальнейшей оптимизации схемы лечения пациентов с диффузной B-крупноклеточной лимфомой, сообщает PharmaTimes. Разработанное компанией Forty Seven антитело к белкам CD47 под рабочим названием 5F9 изучат в комбинации с препаратами rituximab и Calquence (acalabrutinib) у пациентов с агрессивной формой неходжкинской лимфомы (НХЛ). Планируемое КИ будет основано на обнадеживающих результатах завершившегося исследования Ib фазы, в котором 5F9 изучали в комбинации с rituximab у пациентов с НХЛ. Теперь в комбинированную схему будет включен третий компонент, acalabrutinib, для дальнейшей оптимизации лечения.

Фото: pharmatimes.com Татьяна Кублицкая

pharmvestnik