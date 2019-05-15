«Гем-стандарт» лишился места в ОЭЗ под производство препаратов крови за 4,2 млрд рублей

Администрация особой экономической зоны Санкт-Петербурга лишила статуса резидента «Гем-стандарт» – проектную компанию «Иммуно-гем», которая планировала построить завод препаратов крови человека полного цикла мощностью 500 млн упаковок в год. Компания несколько раз откладывала сроки сдачи завода, увеличив инвестиции за восемь лет в пять раз, но не смогла вовремя подтвердить финансовое обеспечение проекта.

Руководство ОЭЗ Санкт-Петербурга расторгло договор аренды «Гем-стандартом» участка в 4,11 га в апреле 2019 года.

Компания стала резидентом ОЭЗ в 2011 году, планируя запуск экспериментально-производственного комплекса площадью 8,5 тысячи кв. м к 2014 году. Объем средств, изначально планируемых к вложению в проект, составлял 865 млн рублей.

Строительство комплекса началось только в 2018 году, а в августе инвестор представил экспертному совету ОЭЗ измененный бизнес-план, где площадь объекта составляла уже 30 тысяч кв. м, объем инвестиций увеличился до 4,2 млрд рублей, а срок ввода в эксплуатацию был перенесен на 2020 год.

Компания планировала получить не менее 70% инвестиций – 3 млрд рублей – в виде займа Сбербанка по программе «Регионы – устойчивое развитие», пояснила «Коммерсанту» гендиректор ОЭЗ Тамара Рондалева.

После нескольких проверок «Гем-стандарта» Минэкономразвития РФ зафиксировал нарушения сроков реализации проекта, в связи с чем обновленный проект был одобрен с заключением допсоглашения, позволяющим разорвать договор в случае дальнейших просрочек.

Руководство ОЭЗ расторгло контракт аренды, поскольку в феврале 2019 года «Гем-стандарт» не смог предоставить документальное подтверждение одобрения займа в Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, 10% «Гем-стандарта» принадлежат бывшему гендиректору Эдуарду Рощупкину, 90% – головной компании ООО «Иммуно-гем», бенефициаром которой является Мария Юнисова. В портфеле «Иммуно-гем» значатся два препарата иммуноглобулинов. Выручка компании за 2017 год составила 346,24 млн рублей, чистая прибыль – 68,07 млн рублей.

Источник: Коммерсантъ

vademec