Минпромторг: оптимальная длина криптокода – 44 символа

Говорить о продолжении эксперимента по внедрению маркировки неверно, отрасль вступила в подготовительный период. Такое мнение высказал в ходе фармацевтического форума Института Адама Смита в Санкт-Петербурге глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

По его словам, в настоящий момент подписано 12 нормативных документов, касающихся маркировки. Еще четыре выйдет в ближайшее время. Это документы, прописывающие технические вопросы, отметил г-н Мурашко.

Руководитель Росздравнадзора также выразил уверенность, что к концу мая аптеки и ЛПУ подключатся к системе по продуктам, входящим в ВЗН.

«В августе–сентябре подключится основная масса фармацевтических и медицинских организаций», – добавил он.

В свою очередь директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алёхин заявил, что эксперты, наконец, пришли к единому мнению по вопросу длины криптокода.

«44 — оптимальная длина. И разделения между ВЗН и остальными лекарствами не будет», — заявил он.

Представитель Минпромторга отметил, что соответствующее постановление появится в ближайшее время. Также он добавил, что не исключает возможности изменения кода в сторону уменьшения.

«Возможно чуть–чуть»,– прокомментировал он.

Фото: Олег Кирюшкин

Оксана Баранова

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