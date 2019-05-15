ФП «Оболенское» и «Биннофарм» объединились под именем Alium

Объединенная фармацевтическая компания, создаваемая на базе АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» и АО «Биннофарм», будет носить название Alium. Переходить на новый бренд во внешних и внутренних коммуникациях группа компаний будет поэтапно, начиная с мая 2019 г. При выборе наименования за основу был взят один из уже принадлежащих группе компаний товарных знаков.

Производственные мощности объединенной компании представлены четырьмя фармацевтическими производственными комплексами в Москве и Московской области.

«Создание объединенной компании планируется завершить в 2019 году. И несмотря на то, что юридические процедуры по объединению ФП «Оболенское» и АО «Биннофарм» еще не завершены, интеграционные процессы в двух компаниях идут полным ходом. Знаковым этапом начавшейся интеграции стало объединение группы компаний под единым брендом Alium», –сказал генеральный директор ФП «Оболенское» Андрей Младенцев.

Ожидается, что объединенная компания войдет в топ-10 российских фармкомпаний в коммерческом сегменте. Диверсифицированный продуктовый портфель включает около 200 препаратов.

Источник: Alium

Фото: ru.depositphotos.com

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