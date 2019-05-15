Казахстан изменил правила оптовой и розничной реализации лекарств и медизделий

Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 апреля 2019 года № ҚР ДСМ-53 принята новая редакция правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, т.е. внесены изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 14 сентября 2015 года №713.

В соответствии с общими положениями утвержденных правил, оптовая реализация лекарственных средств и медицинских изделий (ЛС и МИ) осуществляется субъектами в сфере обращения ЛС и МИ, получившими соответствующую лицензию на оптовую реализацию в аптечных складах либо уведомившими о начале деятельности через склад медицинских изделий в порядке, установленном Законом РК от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях».

Розничная реализация ЛС и МИ осуществляется субъектами в сфере обращения ЛС и МИ, получившими соответствующую лицензию на розничную реализацию в аптеках, аптечных пунктах, передвижных аптечных пунктах либо уведомившими о начале деятельности через магазины оптики и медицинских изделий в порядке, установленном Законом о разрешениях и уведомлениях.

Субъекты в сфере обращения ЛС и МИ, осуществляющие оптовую реализацию лекарственных средств, соблюдают требования GDP (пункт вводится в действие с 1 января 2021 года).

Субъекты в сфере обращения ЛС и МИ, осуществляющие розничную реализацию лекарственных средств, соблюдают требования GРP (пункт вводится в действие с 1 января 2023 года).

Принципиально новым является пункт, в соответствии с которым субъекты в сфере обращения ЛС и МИ должны осуществлять оптовую и розничную реализацию лекарственных средств по ценам, не превышающим утвержденных предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации.

В правилах также описывается порядок оптовой и розничной реализации ЛС и МИ.

Как и прежде, рецептурные лекарственные средства, не должны отпускаться без рецепта врача. При розничной реализации ЛС и МИ допускается их доставка по местонахождению потребителя (заказчика). Доставка потребителю ЛС и МИ осуществляется способом, не допускающим изменения их свойств в процессе транспортировки, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки.

Розничная реализация населению лекарственных средств в рамках ГОМБП, осуществляется по рецепту, выписываемому на рецептурных бланках для бесплатного отпуска, которые действительны в пределах административно-территориальной единицы республики (район, город, область) в течение 3 месяцев со дня их выписывания в соответствии с Правилами выписывания, учета и хранения рецептов утвержденными приказом МЗСР РК от 22 мая 2015 года № 373.

ИСТОЧНИК: ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ КАЗАХСТАНА

gmpnews