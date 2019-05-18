Трансформация Sandoz приведет к сокращению 900 штатных сотрудников

Компания Sandoz 15 мая объявила о внедрении двухэтапного стратегического плана трансформации, предусматривающего меры по реорганизации с последующим стимулированием сегментов роста увеличенными инвестициями.

Целью преобразований является создание более компактной и эффективной глобальной организации, обеспечивающей повышение конкурентоспособности затрат при поддержке инвестиций в будущий рост в целях долгосрочного лидерства Sandoz в мировой генерической отрасли.

В ходе перестройки планируют сократить до 900 штатных единиц (~7% общей численности рабочей силы Sandoz, исключая производство (NTO) и Novartis Business Services) во всех функциональных группах и регионах, включая запланированное закрытие центра разработки в Хольцкирхене (Holzkirchen, Германия) – городе, где расположена немецкая штаб-квартира компании. Планы ожидают согласования со стороны местных профсоюзов.

Преобразования в компании инициированы ее новым руководителем Франческо Балестриери (Francesco Balestrieri), вступившим в должность в марте 2019 г. Исполняющий обязанности генерального директора Sandoz отметил по поводу реформ следующее:

«Мы действуем заранее и с сильных позиций, обеспечивая дополнительные финансовые средства для реинвестирования в области будущего роста, в частности, в биоаналоги, сложные и труднодоступные дженерики, чтобы со временем сделать Sandoz ведущей и наиболее значимой дженерической компанией в мире и достичь других наших целей. Дженерическая отрасль быстро меняется, и нам нужно действовать сейчас, чтобы опередить конкурентов».

ИСТОЧНИК: АПТЕКА

gmpnews