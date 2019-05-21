Производитель ветпрепаратов ГК ВИК приобрел 7000 кв м в «PNK Парке Софьино»

PNK Group продала производителю ветеринарной фармацевтики ГК ВИК 7 тысяч квадратных метров в готовом индустриальном здании в подмосковном «PNK Парк Софьино», сообщается в пресс-релизе девелопера.

«Объект дооснастят офисом площадью 800 квадратных метров, а также зарядной и помещениями для хранения опасных грузов. Работы в здании уже ведутся», — сообщается в нем.

В структуру ГК «ВИК» входят 3 научно-исследовательские лаборатории и 2 производственных комплекса, выпускающих более 250 наименований ветеринарных фармацевтических препаратов, витаминов, кормовых добавок, косметических средств по уходу за животными.

gmpnews