Объем инвестиций в отечественную фармацевтику превысил 200 млрд рублей

На площадке IX Петербургского Международного Юридического Форума состоялось обсуждение положений Стратегии развитии фармацевтической отрасли Российской Федерации до 2030 года. Были озвучены основные цели документа, сформулированные Министерством промышленности и торговли РФ, а также мнения представителей отрасли о путях развития отечественной фармацевтики.

«Ключевой целью нашего стратегического документа является обеспечение стабильных условий развития внутреннего фармацевтического рынка, включая снятие зависимости от импорта практически во всех социально значимых сегментах, при параллельном развитии экспортноориентированного потенциала фармацевтической отрасли и активной поддержке экспорта лекарств на внешние рынки. Может показаться, что эти цели параллельны, но они точно не противоречат друг другу, а только дополняют», – сказал первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Он отметил, что первая Стратегия, до 2020 года, которая начала действовать в 2011 году, была призвана навести порядок в отрасли и максимально ее модернизировать, внедрить международные практики и технически усовершенствовать. На данный момент, по данным заместителя Министра, объем инвестиций в отечественную фармацевтику превысил 200 млрд рублей. По словам Сергея Цыба, прирост фармацевтического рынка с начала действия Стратегии-2020 составил порядка 1,5 трлн рублей, и в ближайшие 10 лет, как ожидается, он будет увеличиваться.

«За счет грамотной государственной поддержки можно преодолеть барьеры по выходу на внешние рынки, и для нас важно, чтобы на внутреннем рынке завоевывали позиции местные производители, получая возможность активно инвестировать в продвижение своей продукции на внешние рынки», – добавил заместитель Министра.

Генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов назвал несколько причин, почему на данный момент шансы отечественных препаратов на попадание на зарубежные рынки очень слабы. Во-первых, указал он, Россия на данный момент не присоединилась к международным стандартам ICH и PIC/S, которые регламентируют процессы производства и выпуска на рынок препаратов в странах с развитой фармацевтической отраслью. Во-вторых, считает Дмитрий Морозов, внутренние стандарты производства и регламентации различных процессов в российских фармацевтических компаниях не приведены к международным стандартам и не гармонизированы. И, в-третьих, у отечественных производителей, уверен генеральный директор «Биокада», недостаточно ресурсов.

«Чем быстрее будет стагнировать наш внутренний рынок, чем больше там будут опускаться цены, тем больше шансов, что мы останемся в области этого рынка», – подчеркнул он.

Кроме того, по мнению Дмитрия Морозова, российским фармацевтам еще необходимо подумать, с чем именно можно выходить на зарубежные рынки, накапливать технологические знания, научные компетенции и разрабатывать инновационные препараты.

Сергей Цыб, в свою очередь, сообщил, что присоединение к ICH и PIC/S подразумевается Стратегией-2030 и входит в планы Министерства. Дмитрий Морозов ответил заместителю Министра, что также необходимо повышать и государственные стандарты разработки лекарств, приводя их в соответствие с международными, чтобы стимулировать отечественную отрасль к изменениям.

Также участники сессии обсудили аспекты получения международных сертификатов на фармацевтические субстанции, меры поддержки производствам полного цикла – от субстанций до готовых лекарств и способы развития конкуренции как внутри России, так и на международном уровне.

В дискуссии приняли участие генеральный директор ОАО «Синтез» Сергей Клыков, генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов, президент АО «Активный Компонент» Александр Семенов, первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб и генеральный директор «ХимРар Фарма» Елена Якубова. Модератором выступил председатель Правления Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров России Захар Голант.

Петербургский Международный Юридический Форум проходит с 14 по 18 мая в Восточном крыле Главного штаба Государственного Эрмитажа. Он проводится при поддержке Президента Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации.

gmpnews