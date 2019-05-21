DSM Group: в рейтинге российских фармдистрибьюторов сменился лидер

По итогам I квартала 2019 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармрынке составила 69,8%. Относительно I квартала 2018 г. этот показатель снизился на 1%.
Высокие темпы роста дистрибьютора «Пульс», которые он демонстрирует на протяжении последних 5 лет, вывели компанию в лидеры в начале 2019 г. «Пульс» занял впервые 1-ю строчку рейтинга с долей 15,1%. Если рынок в целом показал динамику 7,3% за I квартал 2019 г. (совокупный объем по всем сегментам составил 355 млрд. руб.), то «Пульс» увеличил продажи на 16,3%.
«Протек» и «Катрен» продолжают демонстрировать отрицательную динамику, что привело к снижению доли и потери места в рейтинге. «Катрен» потерял 2,4% рынка, «Протек» занял на 1,5% меньше, чем в I квартале 2018 года.
Компании, расположенные ниже 3-го места, демонстрируют положительную динамику (исключение — дистрибьютор «СИА»). Так, за счет этого дистрибьютор «Гранд Капитал» поднялся с 7-го места в I квартале 2018 года на 5-е место в рейтинге за I квартал 2019 года.
Рейтинг дистрибьюторов за I квартал 2019 г.
|Ранг
|Дистрибьютор
|Объем, млрд руб.
|Прирост, %
|Доля, %
|1
|Пульс
|53,8
|16,3
|15,1
|2
|Протек
|53,2
|-2,3
|15,0
|3
|Катрен
|52,3
|-7,8
|14,7
|4
|Фармкомплект
|19,4
|23,0
|5,5
|5
|Гранд Капитал
|15,7
|27,0
|4,4
|6
|БСС
|14,3
|10,5
|4,0
|7
|Р-Фарм
|13,7
|59,7
|3,9
|8
|Профит-мед
|10,1
|3,8
|2,8
|9
|СИА
|8,5
|-26,1
|2,4
|10
|Авеста Фармацевтика
|7,2
|32,0
|2,0
Источник: DSM Group
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