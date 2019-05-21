DSM Group: в рейтинге российских фармдистрибьюторов сменился лидер

По итогам I квартала 2019 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармрынке составила 69,8%. Относительно I квартала 2018 г. этот показатель снизился на 1%.

Высокие темпы роста дистрибьютора «Пульс», которые он демонстрирует на протяжении последних 5 лет, вывели компанию в лидеры в начале 2019 г. «Пульс» занял впервые 1-ю строчку рейтинга с долей 15,1%. Если рынок в целом показал динамику 7,3% за I квартал 2019 г. (совокупный объем по всем сегментам составил 355 млрд. руб.), то «Пульс» увеличил продажи на 16,3%.

«Протек» и «Катрен» продолжают демонстрировать отрицательную динамику, что привело к снижению доли и потери места в рейтинге. «Катрен» потерял 2,4% рынка, «Протек» занял на 1,5% меньше, чем в I квартале 2018 года.

Компании, расположенные ниже 3-го места, демонстрируют положительную динамику (исключение — дистрибьютор «СИА»). Так, за счет этого дистрибьютор «Гранд Капитал» поднялся с 7-го места в I квартале 2018 года на 5-е место в рейтинге за I квартал 2019 года.

Рейтинг дистрибьюторов за I квартал 2019 г.

Ранг Дистрибьютор Объем, млрд руб. Прирост, % Доля, % 1 Пульс 53,8 16,3 15,1 2 Протек 53,2 -2,3 15,0 3 Катрен 52,3 -7,8 14,7 4 Фармкомплект 19,4 23,0 5,5 5 Гранд Капитал 15,7 27,0 4,4 6 БСС 14,3 10,5 4,0 7 Р-Фарм 13,7 59,7 3,9 8 Профит-мед 10,1 3,8 2,8 9 СИА 8,5 -26,1 2,4 10 Авеста Фармацевтика 7,2 32,0 2,0

Источник: DSM Group

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