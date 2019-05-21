Полномочия по руководству «Микрогеном» получила «Нацимбио»

«Микроген» возглавит гендиректор «Нацимбио» Андрей Загорский, а бывший руководитель «Микрогена» Кирилл Гайдаш станет его советником, рассказали Vademecum в «Нацимбио».

«Нацимбио» и «Микроген» в первом квартале 2019 года заключили соглашение о передаче «Нацимбио» полномочий единоличного исполнительного органа, которое расширяет ее функционал и обязанности в управлении предприятием.

Андрей Загорский возглавил «Нацимбио» в 2017 году, сменив Марьям Хубиеву. Он закончил Дальневосточный государственный университет и программу МВА в Стокгольмской школе экономики. Занимал руководящие должности в крупных нефтяных и энергетических компаниях – «НК «Юкос», «Интер РАО ЕЭС», «Якутгазпром». В 2016 году назначен гендиректором ЗАО «Фарм-Центр», которое управляло курганским «Синтезом» и ставропольским «Биокомом».

Кирилл Гайдаш руководил «Микрогеном» с 2015 года после ухода с поста Петра Каныгина. Ему 46 лет. В 1995 году окончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе по специальности «информационные системы в управлении». Работал в АК «Сберегательный банк РФ» (ПАО). Занимал руководящие должности в ГК «Агентство по реструктуризации кредитных организаций» (сейчас Агентство по страхованию вкладов) и банке ВТБ. С 2008 года, до прихода в «Микроген», работал директором по экономике и финансам госкорпорации «Ростех», где занимался в том числе формированием экономической, финансовой и бюджетной политики, контролем исполнения бюджетов, привлечением бюджетного и внебюджетного финансирования мероприятий корпорации.

В «Нацимбио» объясняют, что «более тесная кооперация» между активами направлена на реализацию задач по импортозамещению, трансферу технологий, развитию производства полного цикла и стабильных поставок лекарств по России.

Владельцем 100% акций «Нацимбио» является госкорпорация «Ростех». Компания назначена единственным поставщиком препаратов крови и вакцин по нацкалендарю прививок. В феврале 2018 года «Ростех» и Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова подписали соглашение о передаче Marathon Group блокпакета «Нацимбио». «Ростеху» должно было перейти 49% акций дистрибьютора «СИА Групп», в сделку вошли также «Синтез», «Форт» и проект по производству препаратов крови в Кирове. Позже «СИА Групп» купил ритейлер «Магнит».

НПО «Микроген» тоже принадлежит «Ростеху». Компания производит вакцины, бактериофаги и препараты ботулотоксина типа А. Выручка предприятия в 2018 году составила 9,1 млрд рублей, чистая прибыль выросла по сравнению с 2017 годом в 1,5 раза – до 1,2 млрд рублей.

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