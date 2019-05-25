Amgen приобретает Nuevolution

Американская биотехнологическая компания Amgen («Амджен») объявила о приобретении шведской компании Nuevolution за 1,61 млрд шведских крон (167 млн долл.), сообщает FirstWord Pharma.
Акционеры шведской компании получат 32,50 кроны (3,37 долл.) за акцию.
Как отметил старший вице-президент по глобальным исследованиям Amgen Раймонд Дешаи, сделка позволит компании значительно расширить возможности в сфере поиска новых молекул.
В 2016 г. Amgen и Nuevolution заключили соглашение, по которому Amgen получила право использовать платформу по разработке новых лекарственных препаратов Chemetics шведской компании.
Сделку планируется завершить к 4 июля 2019 г.
Фото: cnbc.com
Илья Дугин
pharmvestnik