Южная Корея планирует утроить объем экспорта фармпродукции и медицинских инструментов Краснодарский завод «Стеритек» проиграл судебный спор с Минздравом России » Amgen приобретает Nuevolution Американская биотехнологическая компания Amgen («Амджен») объявила о приобретении шведской компании Nuevolution за 1,61 млрд шведских крон (167 млн долл.), сообщает FirstWord Pharma. Акционеры шведской компании получат 32,50 кроны (3,37 долл.) за акцию. Как отметил старший вице-президент по глобальным исследованиям Amgen Раймонд Дешаи, сделка позволит компании значительно расширить возможности в сфере поиска новых молекул. В 2016 г. Amgen и Nuevolution заключили соглашение, по которому Amgen получила право использовать платформу по разработке новых лекарственных препаратов Chemetics шведской компании. Сделку планируется завершить к 4 июля 2019 г.

Фото: cnbc.com Илья Дугин

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