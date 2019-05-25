Южная Корея планирует утроить объем экспорта фармпродукции и медицинских инструментов

Правительство Южной Кореи намерено втрое увеличить объем экспорта фармпродукции и медицинских инструментов и долю страны на этих рынках к 2030 г., пишет FirstWord Pharma со ссылкой на агентство Xinhua.

Как отметил президент страны Мун Чжэ Ин, вскоре настанут времена, когда фармацевтическая и биотехнологическая отрасли станут ведущими в экономику страны.

По прогнозам, экспорт биотехнологической продукции к 2030 году составит 50 млрд долл. против 14,4 млрд долл. в 2018 г. За этот же период рыночная доля должна вырасти с 1,8 до 6%.

Для достижения этих целей правительство планирует увеличить инвестиции в R&D с 2,2 млрд долл. в настоящее время до более чем 3,4 млрд долл. к 2025 г.

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Илья Дугин

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