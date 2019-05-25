Росздравнадзор: увеличение количества проверок связано с активностью фармрынка

Глубокая реформа контрольно-надзорной деятельности позволила использовать силы Росздравнадзора более рационально.

Об этом заявил зам. руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко в ходе IX Всероссийского конгресса «Право на лекарство», организованного Лигой пациентов. Мероприятие проходит сегодня в Москве.

По словам Дмитрия Пархоменко, если в 2017 г. было проведено порядка 3 тыс. проверок, то в 2018 г. их число увеличилось до 5 тыс.

«Такой рост связан с очень активным развитием фармацевтического рынка», – считает эксперт. Речь идет о тенденции роста числа аптечных организаций. По словам Дмитрия Пархоменко, в настоящий момент идут дискуссии о том, нужно ли стране такое количество аптек, учитывая, что они распределены неравномерно и концентрируются в основном в больших городах.

Фото: Оксана Баранова

Оксана Баранова

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